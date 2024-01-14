Поджог совершил 7-летний мальчик: в полиции рассказали о пожаре в ТРЦ "Космополит"

В Киеве 13 января произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит". В конце концов стало известно, из-за чего произошел досадный инцидент.

Правоохранители отметили, что пожар в ТРЦ "Космополит" произошел из-за умышленного поджога. Его совершил ребенок, посещавший детскую комнату.

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В полиции обнаружили, почему произошел пожар в ТРЦ "Космополит"

В полиции Киева отметили, что расследуют уголовное производство по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса "Космополит" в украинской столице.

Правоохранители отметили, что обнаружили причину пожара, проведя осмотр места происшествия и проработав видео с камер внутреннего наблюдения.

Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик – посетитель парка развлечений,

– подчеркнули полицейские.

Представители полиции отметили, что родители вместе с ребенком уже были приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. Наконец, следователи начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В ТРЦ "Космополит" вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева 13 января вспыхнул пожар в ТРЦ "Космополит". Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что возгорание произошло на 4-м этаже в детской комнате развлекательного комплекса.

Кличко также рассказывал, что за помощью к медикам после пожара обратились три человека. В результате огня пострадал также и 8-летний ребенок. Все эти люди отказались от госпитализации.

После сообщения о пожаре всех работников и посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Космополит". Это было около 200 человек. Уже в 17:50 в тот же день стало известно, что огонь все же удалось обуздать спасателям.

В полиции также обратились к гражданам с просьбой общаться со своими детьми и разъяснять правила обращения с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Ведь игры с огнем могут привести к трагическим последствиям.