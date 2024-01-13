В столице 13 января вспыхнул пожар в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе. Предварительно возгорание произошло на 4 этаже в детской комнате.
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Людей эвакуировали
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 16:25 проходит эвакуация персонала и посетителей из торгово-развлекательного центра "Космополит", который находится на улице Вадима Гетьмана. В ГСЧС сообщили, что эвакуировали около 200 человек.
Предварительно – на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате,
– сообщил Кличко место возгорания.
Экстренные службы направляются на место событий. В сеть попали кадры пожара. На них можно увидеть только выбивающийся из здания дым. Пока никаких деталей неизвестно. Также неизвестно, пострадал ли кто-то в результате возгорания. Причину возгорания установят специалисты. Детали раскроют впоследствии. Информация уточняется.
В ТРЦ "Космополит" пожар: смотрите видео
В сеть также попало видео того, как пожарные машины направляются на место возгорания. Оно было обнародовано в местных телеграм-каналах. На записи видно, что туда направляется сразу несколько машин.
Пожарные направляются на место событий: смотрите видео
В настоящее время идет ликвидация пожара. На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.
Пожары в Киеве: последние новости
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