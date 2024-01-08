По предварительной информации, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта. На месте работают специалисты "Киевпасстранса" и правоохранители.
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В Киеве загорелся троллейбус
В КГГА рассказали о том, что на Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.
По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы,
– говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, все пассажиры вовремя покинули транспортное средство, так что обошлось без пострадавших. В администрации также отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.
На Троещине в троллейбусе возникло возгорание / Фото из соцсетей
Задержки троллейбусов пока нет.
Пожар удалось ликвидировать
Позже в ГСЧС сообщили, что в 12:29 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Радунской и Бальзака.
На месте было установлено, что огнем был полностью охвачен троллейбус. Пожар ликвидирован в 12:51,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Там также подтвердили информацию о том, что пострадавших в результате инцидента нет.
Возгорание троллейбуса в Киеве удалось ликвидировать / Фото ГСЧС
Другие инциденты в Киеве и области: последние новости
- В Киеве 2 января мужчина нанес удары ножом продавщице в цветочном магазине, в результате чего она умерла. Тело погибшей обнаружили в том же помещении. По данным правоохранителей, через сутки после совершенного фигуранта задержали. Подозреваемым оказался 37-летний иностранец. У мужчины нашли вещественные доказательства, а именно три золотых кольца, принадлежавших погибшей. За совершенное, мужчине грозит до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Служба безопасности 4 января разоблачила четырех киевлян, незаконно распространявших информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки на столицу. Нарушители сняли вражеские "прилеты" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео сразу "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы российских спецслужб. Правоохранители проводят комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.