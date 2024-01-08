За попередньою інформацією, це сталось внаслідок підпалу салону громадського транспорту. На місці працюють фахівці "Київпастрансу" та правоохоронці.

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У Києві загорівся тролейбус

У КМДА розповіли, про те, що на Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Наразі на місці події працюють рятувальні служби.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи,

– мовиться у повідомленні.

Як зазначили у КМДА, всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб, тому обійшлося без постраждалих. В адміністрації також зауважили, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

На Троєщині у тролейбусі виникло загоряння / Фото із соцмереж

Затримки тролейбусів наразі немає.

Пожежу вдалося ліквідували

Пізніше у ДСНС повідомили, що о 12:29 надійшло повідомлення про пожежу на перехресті вулиць Радунської та Бальзака.

На місці було встановлено, що вогнем був повністю охоплений тролейбус. Пожежу ліквідовано о 12:51,

– йдеться в дописі ДСНС.

Там також підтвердили інформацію стосовно того, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Загоряння тролейбуса у Києві вдалося ліквідувати / Фото ДСНС

Оновлено о 15:17. Речник поліції Києва Дмитро Грищенко в коментарі hromadske зазначив, що згідно з актом, який надала ДСНС, причиною пожежі є коротке замикання.

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