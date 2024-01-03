Квартира Вікторії в багатоповерхівці у Солом’янському районі, в якій вона проживала з двома донечками та свекрухою. Однак тепер у них не залишилося даху над головою. Про їхню долю у фейсбуці розповіла журналістка Аліна Боднар.

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Жінка шукає на згарищі обручку, щоб здати у ломбард та мати гроші

Вікторія виховує двох донечок у віці 6 і 13 років. Вони разом зі свекрухою жили у будинку, в який влучила вчора російська ракета у Києві. Їхній під’їзд став епіцентром удару.

Зараз їхній дім, все нажите роками ми згрібаємо лопатами в будівельні мішки. Нічого не лишилося. Нічого,

– написала Боднар.

Коли бабуся дітей побачила зруйновану окупантами квартиру, їй довелося викликати лікарів. Волонтерам вдалося знайти серед згарища хоч якісь документи родини. Зараз Вікторія сподівається знайти обручку і здати в ломбард, "щоб мати гроші на життя".

Серце не витримує і в мене. Знайшли обвуглене тіло сусідського котика. Згорів живцем. Сльози перемішуються з попелом. За що нам це?,

– додала журналістка.

Довідка. Якщо ви хочете підтримати київську родину фінансово ви можете переказати гроші на банку за посиланням або на картку Монобанк: 5375 4112 1203 7472. Також потрібні волонтери на згарищах під'їзду – роботи дуже багато.

Житло Вікторії повністю згріло: фото Аліни Боднар

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