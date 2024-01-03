Квартира Вікторії в багатоповерхівці у Солом’янському районі, в якій вона проживала з двома донечками та свекрухою. Однак тепер у них не залишилося даху над головою. Про їхню долю у фейсбуці розповіла журналістка Аліна Боднар.
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Жінка шукає на згарищі обручку, щоб здати у ломбард та мати гроші
Вікторія виховує двох донечок у віці 6 і 13 років. Вони разом зі свекрухою жили у будинку, в який влучила вчора російська ракета у Києві. Їхній під’їзд став епіцентром удару.
Зараз їхній дім, все нажите роками ми згрібаємо лопатами в будівельні мішки. Нічого не лишилося. Нічого,
– написала Боднар.
Коли бабуся дітей побачила зруйновану окупантами квартиру, їй довелося викликати лікарів. Волонтерам вдалося знайти серед згарища хоч якісь документи родини. Зараз Вікторія сподівається знайти обручку і здати в ломбард, "щоб мати гроші на життя".
Серце не витримує і в мене. Знайшли обвуглене тіло сусідського котика. Згорів живцем. Сльози перемішуються з попелом. За що нам це?,
– додала журналістка.
Житло Вікторії повністю згріло: фото Аліни Боднар
Головне про обстріл Києва
- Зранку 2 січня Росія масовано обстріляла Київ ракетами. Внаслідок ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському та Деснянському районах – там спалахнули пожежі.
- Однак найстрашніші наслідки внаслідок терористичного обстрілу в Солом'янському районі – там загорілися багатоповерхові житлові будинки.
- Через атаку Росії у столиці загинули 2 людини. Ще 49 зазнали поранень.