Квартира Виктории в многоэтажке в Соломенском районе, в которой она проживала с двумя дочерьми и свекровью. Однако теперь у них не осталось крыши над головой. Об их судьбе в фейсбуке рассказала журналистка Алина Боднар.
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Женщина ищет на пепелище кольцо, чтобы сдать в ломбард и иметь деньги
Виктория воспитывает двух дочерей в возрасте 6 и 13 лет. Они вместе со свекровью жили в доме, в который попала вчера российская ракета в Киеве. Их подъезд стал эпицентром удара.
Сейчас их дом, все нажитое годами, мы сгребаем лопатами в строительные мешки. Ничего не осталось. Ничего,
– написала Боднар.
Когда бабушка детей увидела разрушенную оккупантами квартиру, ей пришлось вызвать врачей. Волонтерам удалось найти среди пепелища хоть какие-то документы семьи. Сейчас Виктория надеется найти обручальное кольцо и сдать в ломбард, "чтобы иметь деньги на жизнь".
Сердце не выдерживает и у меня. Нашли обугленное тело соседского котика. Сгорел заживо. Слезы перемешиваются с пеплом. За что нам это?
– добавила журналистка.
Жилье Виктории полностью согрело: фото Алины Боднар
Главное об обстреле Киева
- Утром 2 января Россия массирована обстреляла Киев ракетами. В результате ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском и Деснянском районах – там вспыхнули пожары.
- Однако самые страшные последствия в результате террористических обстрелов в Соломенском районе – там загорелись многоэтажные жилые дома.
- Из-за атаки России в столице погибли 2 человека. Еще 49 получили ранения.