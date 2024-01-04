За попередньою інформацією, через скоєння кримінального правопорушення на Голосіївському проспекті, розшукувався невідомий чоловік. На місці було виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті. До поліції Києва звернувся 24 Канал, там пообіцяли, що згодом буде офіційна інформація.
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Що наразі відомо про затриманого
ЗМІ повідомляють, що останньою жертвою зловмисника стала жінка у Голосіївському районі столиці. Внаслідок нападу жінка загинула.
Подібний випадок був минулого року в Оболонському районі та ще понад 10 випадків різних злочинів, здебільшого майнових, по всій Україні,
– йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Київ Оперативний".
Наразі деталі щодо цієї справи з'ясовують.
Інциденти у Києві та області: останні новини
- У Києві 2 грудня правоохоронці у Київській області затримали чоловіка. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за підозрою у зґвалтуванні 9-річної доньки. Саме мати дівчинки повідомила правоохоронним органам про факт зґвалтування.
- 25 грудня у центрі Києва 24 грудня невідомий відкрив стрілянину, після чого авто з ним втекло з місця подій. Патрульні затримали пасажира автівки, який мав з собою набої та стріляну гільзу. Як повідомили правоохоронці, 25-річний порушник мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно.
- 28 грудня у Києві правоохоронці викрили злочину групу підлітків, які під впливом російського серіалу "Слово пацана" напали на ровесника та обікрали його. Порушники залучили до своєї діяльності дівчат. Вони знайомились з хлопцями в інтернеті та запрошували їх на побачення. Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.
- 30 грудня правоохоронці затримали підлітка, який підірвав гранату у під'їзді житлового будинку у місті Обухів Київської області. Було встановлено, що 15-річний хлопець під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув його. Правоохоронці також повідомили, що на місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.