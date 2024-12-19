Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця та Чернівецьку обласну прокуратуру.

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Що відомо про побиття у гуртожитку Чернівців

Вранці 14 грудня в гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили неповнолітнього студента. Скоїли це двоє юнаків, які не навчаються у цьому закладі і не живуть у гуртожитку. Вони знімали побиття на відео, після чого оприлюднили відео у соцмережах.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що за результатами візиту було виявлено низку порушень у діяльності закладу. Зокрема:

адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент, який стався у гуртожитку;

дитині не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги;

батьків не поінформували про випадок побиття дитини;

не було належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу;

не фіксуються повідомлення про факти виявлених порушень у гуртожитку.

Родич неповнолітнього подав до поліції заяву про побиття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Однак згодом у прокуратурі заявили, що правопорушення кваліфіковано як катування.

За словами Лубінця, зараз хлопець перебуває у лікарні. Його туди доправили після погіршення стану здоров'я 15 грудня.

Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан дитини – середньої важкості, лікарі забезпечили належне лікування,

– каже Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що керівництво закладу зобов’язане створювати безпечні умови навчання та виховання у закладі освіти. Невжиття своєчасних заходів для захисту прав дитини є грубим порушенням, що матиме відповідні наслідки. Дмитро Лубінець взяв ситуацію на контроль та скерував відповідні листи до компетентних органів.