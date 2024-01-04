По предварительной информации, из-за совершения уголовного правонарушения на Голосеевском проспекте разыскивался неизвестный мужчина. На месте был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. В полицию Киева обратился 24 Канал, там пообещали, что позже будет официальная информация.
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Что известно о задержанном
СМИ сообщают, что последней жертвой злоумышленника стала женщина в Голосеевском районе столицы. В результате нападения женщина погибла.
Подобный случай был в прошлом году в Оболонском районе и еще более 10 случаев различных преступлений, в основном имущественных, по всей Украине,
– говорится в сообщении телеграм-канала "Киев Оперативный".
Пока детали по этому делу выясняют.
Инциденты в Киеве и области: последние новости
- В Киеве 2 декабря правоохранители в Киевской области задержали мужчину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в изнасиловании 9-летней дочери. Именно мать девочки сообщила правоохранительным органам о факте изнасилования.
- 25 декабря в центре Киева 24 декабря неизвестный открыл стрельбу, после чего авто с ним скрылось с места событий. Патрульные задержали пассажира автомобиля, который имел с собой патроны и стреляную гильзу. Как сообщили правоохранители, 25-летний нарушитель имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
- 28 декабря в Киеве правоохранители разоблачили преступления группу подростков, которые под влиянием российского сериала "Слово пацана" напали на ровесника и обворовали его. Нарушители привлекли к своей деятельности девушек. Они знакомились с ребятами в интернете и приглашали их на свидание. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.
- 30 декабря правоохранители задержали подростка, который взорвал гранату в подъезде жилого дома в городе Обухов Киевской области. Было установлено, что 15-летний парень во время конфликта со знакомыми в подъезде достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.