В полиции сообщили, что в начале декабря к ним обратился мужчина с заявлением о том, что его 16-летний сын был избит и ограблен.

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Несовершеннолетние ребята, вероятно, вдохновились русским сериалом "Слово пацана". Правоохранители установили, что они планируют совершать и другие преступления на территории столицы.



Подростки вдохновились российским сериалом / Фото Нацполиции

Какую преступную схему организовали подростки

Нарушители привлекли к своей деятельности девушек. Они знакомились с ребятами в интернете и приглашать на свидание.

При этом предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. Затем юноши планировали грабить тех, кто придет на встречу,

– говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В частности, у 16-летнего парня они отобрали телефон и избили его. Смартфон сразу сдали в ломбард, а деньги разделили.



Ребята организовали преступную группу / Фото Нацполиции



Переписка грабителей / Фото Нацполиции

Подростки действовали умышленно и планировали свои преступления / Фото Нацполиции

Что грозит фанатам российского сериала

Фигурантам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.