По имеющейся информации, загорелась автомойка по улице Березняковской, 30.
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Что известно о пожаре на Березняках
Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар вспыхнул в 11:30. На место происшествия прибыли пожарные.
Кадры с места происшествия: смотрите видео
По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна – ее следует установить правоохранителям.
В связи с пожаром жителям района рекомендуют закрыть окна и двери. Также следует избегать нахождения на улице в районе пожара.
Ситуация контролируется. Пожарные продолжают тушить возгорание.
Полиции пришлось ограничить движение
В Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с пожаром на автомойке на улице Березняковской движение транспорта было затруднено. Патрульным пришлось регулировать дорожное движение.
Однако по состоянию на сегодняшний день его уже восстановили.
В Киевской области подростки делали заказные поджоги на железной дороге
- Правоохранители долго разыскивали злоумышленников, которые совершили четыре поджога на перегоне Барышевка – Борисполь и повредили релейный шкаф сигнальной установки. Это отрицательно повлияло на работу транспорта.
- Оказалось, что поджоги совершили четверо подростков из Борисполя. Они заявили, что выполняли поджоги за деньги по заказу неустановленного лица, которое поддерживало с ними связь через телеграм.
- Сейчас юноши в СИЗО им грозит до 10 лет лишения свободы.
- Также устанавливается сумма материального ущерба, который они нанесли "Укрзализныци".