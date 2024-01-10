По имеющейся информации, загорелась автомойка по улице Березняковской, 30.

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Что известно о пожаре на Березняках

Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар вспыхнул в 11:30. На место происшествия прибыли пожарные.

Кадры с места происшествия: смотрите видео

По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна – ее следует установить правоохранителям.

В связи с пожаром жителям района рекомендуют закрыть окна и двери. Также следует избегать нахождения на улице в районе пожара.

Ситуация контролируется. Пожарные продолжают тушить возгорание.

Полиции пришлось ограничить движение

В Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с пожаром на автомойке на улице Березняковской движение транспорта было затруднено. Патрульным пришлось регулировать дорожное движение.

Однако по состоянию на сегодняшний день его уже восстановили.

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