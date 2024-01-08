Очевидцы отметили, что влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. В то же время, рабочие метрополитена пытаются спасти ситуацию, а для этого подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.

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Местные жители, часто пользующиеся станцией "Академгородок" сообщили, что проблема с пропиткой воды с потолка наблюдается здесь уже более года.

В пресс-службе метрополитена в комментарии Телеграф Предположили, что проблема в водоотводе и пообещали разобраться в ситуации.



На станции "Академгородок" начал разрушаться потолок / Фото Телеграфа



Протекание заметно в нескольких местах / Фото Телеграфа



Очевидно, протекать потолок начал уже давно / Фото Телеграфа

Столичное метро нуждается в капитальном ремонте