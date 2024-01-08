Очевидці зазначили, що волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку. Водночас робітники метрополітену намагаються врятувати ситуацію, а для цього підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.
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Місцеві мешканці, які часто користуються станцією "Академмістечко" повідомили, що проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.
У пресслужбі метрополітену у коментарі для "Телеграф" припустили, що проблема у водовідведенні та пообіцяли розібратися у ситуації.
На станції "Академмістечко" почала руйнуватись стеля / Фото Телеграфу
Протікання помітно у кількох місцях / Фото Телеграфу
Очевидно, протікати стеля почала уже давно / Фото Телеграфу
Столичне метро потребує капітального ремонту
- 8 грудня в Київському метрополітені розгерметизувався тунель – між станціями "Деміївська" та "Либідська" вода вийшла на колії.
- Начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський розповів, що міст Метро справді перебуває у дуже важкому стані та потребує капітального ремонту.
- Після закриття станцій південної частини "синьої" гілки метро у Києві стало відомо про просідання тунелів у північній частині цієї лінії. На ділянці метрополітену між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" міська влада готує плановий ремонт.