У столиці 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт" у Солом'янському районі. Попередньо, загоряння сталось на 4 поверсі у дитячій кімнаті.

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Людей евакуювали

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16:25 відбувається евакуація персоналу та відвідувачів зі торгівельно-розважального центру "Космополіт", який на вулиці Вадима Гетьмана. У ДСНС повідомили, що евакуювали близько 200 людей.

Попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті,

– повідомив Кличко місце займання.

Екстрені служби прямують на місце подій. У мережу потрапили кадри пожежі. На них можна побачити лише дим, який вибивається з будівлі. Наразі жодних деталей невідомо. Також невідомо, чи постраждав хтось внаслідок займання. Причину займання встановлять спеціалісти. Деталі розкриють згодом. Інформація уточнюється.

У ТРЦ "Космополіт" пожежа: дивіться відео

У мережу також потрапило відео того, як пожежні машини прямують на місце займання. Його оприлюднили у місцевих телеграм-каналах. На записі помітно, що туди рухається одразу кілька машин.

Пожежники прямують на місце подій: дивіться відео

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

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