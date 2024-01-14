Підпал здійснив 7-річний хлопчик: у поліції розповіли про пожежу у ТРЦ "Космополіт"

У Києві 13 січня сталася пожежа у торговельно-розважальному центрі "Космополіт". Зрештою стало відомо, через що саме трапився прикрий інцидент.

Правоохоронці наголосили, що пожежа у ТРЦ "Космополіт" трапилася через умисний підпал. Його здійснила дитина, що відвідувала дитячу кімнату.

До теми Пожежа у ТРЦ "Космополіт": серед постраждалих у Києві є дитина

У поліції виявили, чому трапилася пожежа у ТРЦ "Космополіт"

У поліції Києва зазначили, що розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу "Космополіт" в українській столиці.

Правоохоронці зазначили, що виявили причину пожежі, провівши огляд місця події та опрацювавши відео з камер внутрішнього спостереження.

Поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг,

– наголосили поліціянти.

Представники поліції зауважили, що батьки разом з дитиною вже були запрошені до Солом'янського управління поліції для давання показів. Зрештою слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

У ТРЦ "Космополіт" спалахнула пожежа

У Солом'янському районі Києва 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт". Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загоряння сталось на 4 поверсі у дитячій кімнаті розважального комплексу.

Кличко також розповідав, що за допомогою до медиків після пожежі звернулися троє осіб. Внаслідок вогню постраждала також і 8-річна дитина. Усі ці люди відмовились від госпіталізації.

Після повідомлення про пожежу всіх працівників та відвідувачів евакуювали з торговельно-розважального центру "Космополіт". Це було близько 200 осіб. Уже о 17:50 того ж дня стало відомо, що вогонь все ж вдалося приборкати рятувальникам.

У поліції також звернулися до громадян з проханням спілкуватися зі своїми дітьми та роз'яснювати їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Адже ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків.