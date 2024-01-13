Віталій Кличко повідомив про 3 постраждалих. Нагадаємо, що пожежа у торгово-розважальному центрі "Космополіт" сталася на 4 поверсі.

До теми Пожежу у ТРЦ "Космополіт" ліквідували: скільки людей звернулось по допомогу

Що відомо про постраждалих

Міський голова заявив, що постраждалі звернулися по допомогу до лікарів.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт" – жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння,

– сказав Кличко.

Двоє дорослих та дитина отримали медичну допомогу на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Що відомо про пожежу

У суботу, 13 січня, сталася пожежа у дитячій кімнаті у ТРЦ "Космополіт". Він розташований у Соломʼянському районі Києва.

Міський голова повідомляв о 16:23 про те, що екстрені служби виїхали на місце. З ТРЦ евакуювали близько 200 людей.

Пізніше Кличко написав о 18:13, що пожежу на 4 поверсі вже ліквідували. Рятувальники поділилися кадрами з місця подій.

У Києві горів ТРЦ "Космополіт"/ Фото ДСНС

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