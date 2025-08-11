Украина снова понесла болезненную потерю в войне. На фронте погиб защитник из Закарпатья Эдуард Попович.

Герою было 36 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белковский сельский совет.

Что известно о гибели Эдуарда Поповича?

Проклятая война унесла жизнь еще одного Героя! Снова сердце сжимается от печали и сожаления. На войне погиб Попович Эдуард Михайлович, 11.04.1989 года рождения из Малого Раковца – герой, солдат, командир подразделения минометного взвода,

– говорится в сообщении.

Его последний бой состоялся 5 августа в населенном пункте Дилиевка Донецкой области. До последнего вздоха Эдуард мужественно защищал страну от российского агрессора.

"Мы осиротели еще на одного защитника. Ему навсегда будет только 36 лет. Склоним головы в трауре, зажжем свечу памяти", – указано в сообщении.

Община выразила искренние соболезнования семье, собратьям и друзьям павшего воина. Время и место захоронения Эдуарда Поповича будет объявлено позже.