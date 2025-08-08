Боец и медик Марина Гриценко погибла 7 августа во время атаки российского дрона на фронте. Она была награждена орденом "За мужество" III степени.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на военнослужащего ВСУ, директора Музейно-выставочного центра "Тростянецкий" Евгения Маловичко , Художественный музей Галагана и черниговский "Пласт" .

Во время боевого задания погибла пластунка и медик Марина Гриценко

На фронте погибла 39-летняя главная хранительница фондов Черниговского художественного музея, пластунка и боевой медик 3 отдельной штурмовой бригады Марина Гриценко (позывной – Мэри).

Марина родилась в семье медиков и получила образование на историческом факультете Черниговского коллегиума. Во время российского наступления на Черниговщину она вместе с дочерью жила в музее, защищая экспонаты от мародеров.

В феврале 2023 года Гриценко стала стрелком-санитаром в 3 отдельной штурмовой бригаде, участвовала в боях за Харьковскую область. В январе 2025 года президент Украины наградил ее орденом "За мужество" III степени.

Марина погибла 7 августа во время атаки российского дрона вместе с двумя собратьями во время выполнения боевого задания. У нее остались 15-летняя дочь Юлия и родители.