Про це розповідає 24 Канал з посиланням на військовослужбовця ЗСУ, директора Музейно-виставкового центру "Тростянецький" Євгена Маловічка, Художній музей Галагана і чернігівський "Пласт".
Під час бойового завдання загинула пластунка та медикиня Марина Гриценко
На фронті загинула 39-річна головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею, пластунка та бойова медикиня 3 окремої штурмової бригади Марина Гриценко (позивний – Мері).
Марина народилася в сім’ї медиків та здобула освіту на історичному факультеті Чернігівського колегіуму. Під час російського наступу на Чернігівщину вона разом із донькою жила в музеї, захищаючи експонати від мародерів.
У лютому 2023 року Гриценко стала стрільцем-санітаром у 3 окремій штурмовій бригаді, брала участь у боях за Харківщину. У січні 2025 року президент України нагородив її орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Марина загинула 7 серпня під час атаки російського дрона разом із двома побратимами під час виконання бойового завдання. У неї залишилися 15-річна донька Юлія та батьки.