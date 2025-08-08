Боєць і медикиня Марина Гриценко загинула 7 серпня під час атаки російського дрона на фронті. Вона була нагороджена орденом "За мужність" III ступеня.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на військовослужбовця ЗСУ, директора Музейно-виставкового центру "Тростянецький" Євгена Маловічка , Художній музей Галагана і чернігівський "Пласт" .

Під час бойового завдання загинула пластунка та медикиня Марина Гриценко

На фронті загинула 39-річна головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею, пластунка та бойова медикиня 3 окремої штурмової бригади Марина Гриценко (позивний – Мері).

Марина народилася в сім’ї медиків та здобула освіту на історичному факультеті Чернігівського колегіуму. Під час російського наступу на Чернігівщину вона разом із донькою жила в музеї, захищаючи експонати від мародерів.

У лютому 2023 року Гриценко стала стрільцем-санітаром у 3 окремій штурмовій бригаді, брала участь у боях за Харківщину. У січні 2025 року президент України нагородив її орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Марина загинула 7 серпня під час атаки російського дрона разом із двома побратимами під час виконання бойового завдання. У неї залишилися 15-річна донька Юлія та батьки.