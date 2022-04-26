Погибли 3 человека, женщине оторвало ноги: ужасные фото и видео последствий обстрела Харькова

Российские оккупанты продолжают стрелять по Харькову. В результате очередного минометного обстрела одного из жилых районов города погибли 3 гражданских, еще 7 получили ранения.

Журналистка 24-го канала Анна Черненко побывала на месте происшествия и пообщалась с местными жителями. Эксклюзивный репортаж с фото и видео – далее.

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Последствия очередного вражеского обстрела Харькова

Местные жители рассказали, что одна из вражеских мин пробила козырек подъезда и взорвалась прямо внутри дома. Туда, прячась от обстрела, как раз забежали люди.

Вражеские обстрелы минами жилого дома в Харькове: смотрите видео с комментарием очевидца

В результате взрыва погибли три человека, 7 получили ранения. Двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, одной женщине вражеская мина оторвала ноги.

Одной женщине в результате вражеских минометных обстрелов оторвало ноги / Фото Анны Черненко, 24 канал

Местные жители подчеркнули, что россияне уже в третий раз в последние несколько недель обстреляли именно их дом и квартал. На этот раз минами накрыло и территорию подальше от их домов.

Последствия вражеских обстрелов жилого квартала в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал

В доме, трижды страдавшем от обстрелов россиян, живет женщина с инвалидностью Наталья. У нее три собаки. Овчарка по кличке Веста не пустила женщину на улицу, тем самым уберегла ее от вражеских обстрелов минами. По словам Натальи, животные спасли ее жизнь уже не в первый раз. Харьковчанка рассказала, что уехать не может, поскольку с собаками ее отказываются принимать.

Наталья и ее собака Веста / Фото Анны Черненко, 24 канал

Наталья рассказала о вражеском обстреле: смотрите видео

К слову, жители квартала, невзирая на постоянные вражеские обстрелы, пытаются продолжать жить привычной жизнью. Один из мужчин посадил на своем балконе цветы и даже раскопал под домом огород.

На балконе мужчина посадил цветы / Фото Анны Черненко, 24 канал

Огород возле обстрелянного дома / Фото Анны Черненко, 24 канал

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