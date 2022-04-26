Загинули 3 людей, жінці відірвало ноги: жахливі фото та відео наслідків обстрілу Харкова

Російські окупанти продовжують гатити по Харкову. Унаслідок чергового мінометного обстрілу одного з житлових районів міста загинули 3 цивільних, ще 7 отримали поранення.

Журналістка 24 каналу Анна Черненко побувала на місці події та поспілкувалась з місцевими мешканцями. Ексклюзивний репортаж з фото та відео – далі.

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Наслідки чергового ворожого обстрілу Харкова

Місцеві мешканці розповіли, що одна з ворожих мін пробила дашок під'їзду і вибухнула просто всередині будинку. Туди, ховаючись від обстрілу, саме забігли люди.

Ворожий обстріл мінами житлового будинку у Харкові: дивіться відео з коментарем очевидця

Унаслідок вибуху загинули троє людей, 7 отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані, одній жінці ворожа міна відірвала ноги.

Одній жінці унаслідок ворожого мінометного обстрілу відірвало ноги / Фото Анни Черненко, 24 канал

Місцеві мешканці підкреслили, що росіяни уже втретє протягом останніх кількох тижнів обстріляли саме їхній будинок та квартал. Цього разу мінами накрило й територію подалі від їхніх домівок.

Наслідки ворожого обстрілу житлового кварталу у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

У будинку, що тричі потерпав від обстрілів росіян, мешкає жінка з інвалідністю Наталія. У неї троє собак. Вівчарка на прізвисько Вєста не пустила жінку на вулицю, тим самим вберегла її від ворожого обстрілу мінами. За словами Наталії, тварини врятували її життя вже не вперше. Харків'янка розповіла, що виїхати не може, оскільки з собаками її відмовляються приймати.

Наталія та її собака Вєста / Фото Анни Черненко, 24 канал

Наталія розповіла про ворожий обстріл: дивіться відео

До слова, мешканці кварталу, попри постійні ворожі обстріли, намагаються продовжувати жити звичним життям. Один з чоловіків посадив на своєму балконі квіти та навіть розкопав під будинком город.

На балконі чоловік посадив квіти / Фото Анни Черненко, 24 канал

Город біля обстріляного будинку / Фото Анни Черненко, 24 канал

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