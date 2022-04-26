Українські військові продовжують стійко захищати рідні землі та нищити ворожу техніку. На Дніпропетровщині 26 квітня вдалося збити одну з ракет ПЗРК "Ігла".
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Відео уламків знищеної ракети оприлюднив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Наші збили ворожу ракету ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!
– написав Резніченко.
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