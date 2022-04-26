Украинские военные продолжают стойко защищать родные земли и уничтожать вражескую технику. В Днепропетровской области 26 апреля удалось сбить одну из ракет ПЗРК "Игла".

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Видео обломков уничтоженной ракеты обнародовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!

– написал Резниченко.

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