Самая большая потеря: на Днепропетровщине объявили День траура по 12-ти погибшим шахтерам

Из-за гибели шахтеров на Днепропетровщине в ДТЭК объявили День траура. Россия безжалостно убила работников компании, когда они вместе находились в автобусе.

Об этом сообщает ДТЭК.

Смотрите также Циничный удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: жуткие кадры с места атаки

Что говорят в ДТЭК о российской атаке на автобус с шахтерами?

В Павлоградском районе россияне атаковали автобус, в котором находились много шахтеров. Из них погибли 12 человек, еще больше – получили ранения. В ДТЭК говорят, что эта потеря самая большая с начала полномасштабного вторжения. Для компании день гибели шахтеров стал трагическим.

Поэтому 2 февраля вспоминаются имена тех шахтеров, которые погибли от рук российского агрессора, находясь на сверхсложной и опасной работе.

Скорбим вместе с семьями погибших. Предоставляем всю необходимую помощь раненым. Вечная память коллегам, которые погибли за свет. Никогда не забудем,

– говорится в сообщении компании.

День траура Днепропетровская ОВА объявила в том числе и в Терновке, где произошла трагедия. По погибшим работникам шахты скорбит вся область.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибших шахтеров. Вечная память жертвам российского террора.

По словам начальника ОВА Александра Ганжи, после того, как россияне ударили по автобусу в Терновке, по городу произошла еще одна атака дронами. В результате загорелись админздание и пристройка к нему. Кроме того, россияне атаковали и другие общины области.

Что известно о гибели шахтеров?