В части областей Украины снова ожидаются дожди и грозы. Кое-где также возможен град и шквалы.

Но ждать ли резкого изменения погоды уже вскоре – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Синоптики прогнозировали, что в ночью 7 августа в большинстве северных и центральных областей, днем на Востоке и Юго-Востоке местами будут идти кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории, 8 – 9 августа уже в большинстве областей – без осадков. Только в субботу на Севере возможен небольшой дождь.

В ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Теплее всего традиционно на Юге и Юго-Востоке. Впрочем, сильная жара не ожидается. Днем +28 – +33 градуса, ночью +16 – +23.

Между тем на остальной территории ночью +10 – +17, а на Западе 7 августа лишь +7 – +12 градусов. Днем +21 – +28.

В субботу, 9 августа, ночью +13 – +19, днем +24 – +29. На Юге и Закарпатье до +33 градусов.