У частині областей України знову очікуються дощі та грози. Подекуди також можливий град і шквали.

Та чи чекати різкої зміни погоди вже незабаром – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода найближчими днями?

Синоптики прогнозували, що в вночі 7 серпня в більшості північних і центральних областей, удень на Сході й Південному Сході подекуди йтимуть короткочасні дощі та грози.

На решті території, 8 – 9 серпня вже у більшості областей – без опадів. Тільки в суботу на Півночі можливий невеликий дощ.

У найближчі три доби вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Найтепліше традиційно на Півдні та Південному Сході. Втім, сильна спека не очікується. Удень +28 – +33 градуси, вночі +16 – +23.

Тим часом на решті території вночі +10 – +17, а на Заході 7 серпня лише +7 – +12 градусів. Удень +21 – +28.

У суботу, 9 серпня, вночі +13 – +19, удень +24 – +29. На Півдні та Закарпатті до +33 градусів.