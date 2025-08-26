В конце прошлой недели в Украину пришло резкое похолодание. Температура воздуха ощутимо снизилась, кое-где ночью вплоть до +1 – +6 градусов, а в горах даже выпал снег. До осени осталось всего несколько дней.

Будет ли теплым сентябрь – какой погоды ждать в первый месяц осени – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Узнайте также Когда в Украине будет потепление: дата уже известна

Какой будет погода в сентябре 2025 года?

По прогнозу синоптиков, в сентябре 2025 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +13 – +18 градусов, в Карпатах +11 – +12. Это близко к норме.

Относительно месячного количества осадков, – предполагается 37 – 76 миллиметров, в Карпатах 74 – 106 миллиметров. Это в пределах нормы, в частности, составляет 80 – 120% от нее.

К слову, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, в сентябре составляет 30,7 – +38,8 градуса. Однако в горных районах (кроме Черновицкой области) местами +24,3 – +36 градусов.

Абсолютный минимум -1 – -8,8 градуса мороза. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 – +1 градус, в Крыму до +5,5 градуса.