Первое дыхание осени Украина почувствовала уже в предпоследнюю неделю августа. Так, температура воздуха резко снизились, а на высокогорье Карпат даже выпал первый снег. Впрочем, последние дни лета снова порадуют нас теплом. Тем временем эксперты спрогнозировали, чего ждать в начале осени.

Какой будет погода в сентябре, – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

Смотрите также Когда и в каких областях будут дожди и грозы, где ждать жары до +34: погода на конец августа

Какой будет погода в сентябре 2025 года в Украине?

Метеоролог отметила, что сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.

Интересно, что ранее в сентябре фиксировали сильную жару. Так, по данным Укргидрометцентра, абсолютный максимум температуры воздуха достигал даже до +38,8 градуса. Впрочем, в этом году такие высокие показатели не ожидаются.

Такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким,

– отметила Вера Балабух.

Также метеоролог ответила, как часто бывают заморозки в первый месяц осени и ждать ли их в этом году.

Заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Так что и в этом году заморозки вероятны,

– отметила эксперт.

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, в сентябре достигал -1 – -8,8 градуса. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 – +1, в Крыму до +5,5 градуса.

Кстати, Вера Балабух заметила, что типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди. Впрочем, сказать, какими они будут осенью этого года, или в сентябре, – с такой заблаговременностью невозможно. Объяснила, что современные технологии позволяют получить надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков максимумом с заблаговременностью 5 суток.

Метеоролог также ответила, возможен ли снег в Украине уже в сентябре – октябре.

Да, конечно возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода,

– отметила Вера Балабух.

Обратите внимание! Полное интервью с метеорологом Верой Балабух о погоде в Украине на сентябрь, октябрь и ноябрь, а еще зиму и не только, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

Прогноз Укргидрометцентра