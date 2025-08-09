Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 10 августа, возможны грозы и местами град.

А также шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода в Украине ожидается 10 августа?

По данным синоптиков, погодные условия на Западе Украины в течение дня 10 августа могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности.



В западных областях объявили первый (желтый) уровень опасности на 10 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра

Отметим, что на выходных, 9 – 10 августа, в Украине из-за антициклона ожидается устойчивая и относительно спокойная погода. Температурные показатели будут комфортными, ветер слабым, атмосферное давление повышенным.

Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы.