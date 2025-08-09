Кроме этого, местами ожидаются град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Уже вскоре поступит жара с юга Европы: в каких областях Украины больше всего пригреет

Какой будет погода в Украине?

В течение суток в Украине возможна переменная облачность. В большинстве регионов день пройдет без осадков, но в западных областях возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов.

Зато на Закарпатье и в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать +16 – +21 градус тепла, днем – +28 – +33 градуса.

Какую погоду прогнозируют в городах Украины?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +31...+33;
  • Львов +28...+30;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +28...+30;
  • Ровно +28...+30;
  • Житомир +27...+29;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +30...+32;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +26...+28;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +28...+30;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.

Прогноз погоды в Украине на 10 августа
Прогноз погоды в Украине на 10 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра