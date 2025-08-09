Окрім цього, місцями очікуються град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Вже незабаром надійде спека з півдня Європи: в яких областях України найбільше пригріє

Якою буде погода в Україні?

Впродовж доби в Україні можлива мінлива хмарність. У більшості регіонів день пройде без опадів, але в західних областях можливі короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.

Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів.

Натомість на Закарпатті та у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +16 – +21 градус тепла, вдень – +28 – +33 градуси.

Яку погоду прогнозують у містах України?

Київ +26…+28;

Ужгород +31…+33;

Львів +28…+30;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +28…+30;

Рівне +28…+30;

Житомир +27…+29;

Вінниця +27…+29;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +30…+32;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +26…+28;

Суми +26…+28;

Полтава +25…+27;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +28..+30;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +24…+26;

Харків +24…+26.



Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру