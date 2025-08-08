Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

В яких областях буде спека на вихідних?

На вихідних, 9 – 10 серпня, в Україні через антициклон очікується стійка та відносно спокійна погода. Температурні показники будуть комфортними, вітер слабким, а атмосферний тиск підвищеним.

Спека почне поступово посилюватися лише на крайньому Півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи,

– зазначив метеоролог.

Так, за прогнозом Кібальчича, у суботу на Закарпатті буде +28 – +32 градуси. Тим часом у південних регіонах і Криму сильна спека до +36 градусів.

У неділю, 10 серпня, на Закарпатті вже +31 – +36, а в південній частині України +29 – +34 градуси.

До слова, абсолютний максимум температури повітря у серпні, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, сягає +35 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, Тернопільщині, Чергівщині й у більшості центральних областей подекуди +40 – +42 градуси. У гірських районах +27 – +29 градусів.