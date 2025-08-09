Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть дощі та грози на вихідних?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що на цих вихідних у більшості регіонів на погоду буде впливати поле високого атмосферного тиску. Хіба що в деяких північних районах і західних областях часом можуть впливати атмосферні фронти.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що поле підвищеного атмосферного тиску забезпечить погоду без опадів. Переважно буде сухо та сонячно. Лише в ніч на суботу по Півночі окремі короткочасні дощі та грози.

Вдень у неділю у західних областях також пройдуть грозові дощі. Подекуди там може бути шквалисте посилення вітру, в окремих районах навіть град,

– зазначила Наталія Птуха.

До речі, в Україні пануватиме досить-таки свіжа повітряна маса. Вночі +11 – +18 градусів, удень +21 – +28. На Півдні й Закарпатті вночі +16 – +21, удень +28 – +33 градуси.

