Дожди накроют часть Украины: в каких регионах ожидаются осадки

В ближайшие дни, 4 и 5 ноября, в Украине могут быть дожди. Впрочем, уже 6 ноября преимущественно без осадков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В понедельник, 3 ноября, синоптики сообщали о переменной облачности. Без осадков, лишь в западных областях днем умеренный, в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.

Однако уже на следующий день, 4 ноября, в ряде областей ожидаются дожди.

4 ноября в Украине, кроме востока и юго-востока, 5 ноября в северных, центральных и южных областях небольшие, местами умеренные дожди,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Там добавили, что уже 6 ноября в Украине преимущественно без осадков. Ночью и утром может быть местами туман.

Температура ночью +3...+9 градусов, 5 – 6 ноября в западных областях 0...+5 градусов; днем +8...+13 градусов, на юге страны до +16 градусов.

Когда в Украину придет похолодание?