Дожди накроют часть Украины: в каких регионах ожидаются осадки
- 4 и 5 ноября в Украине ожидаются дожди, за исключением востока и юго-востока.
- 6 ноября погода будет преимущественно без осадков, возможен туман ночью и утром.
В ближайшие дни, 4 и 5 ноября, в Украине могут быть дожди. Впрочем, уже 6 ноября преимущественно без осадков.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В понедельник, 3 ноября, синоптики сообщали о переменной облачности. Без осадков, лишь в западных областях днем умеренный, в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.
Однако уже на следующий день, 4 ноября, в ряде областей ожидаются дожди.
4 ноября в Украине, кроме востока и юго-востока, 5 ноября в северных, центральных и южных областях небольшие, местами умеренные дожди,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Там добавили, что уже 6 ноября в Украине преимущественно без осадков. Ночью и утром может быть местами туман.
Температура ночью +3...+9 градусов, 5 – 6 ноября в западных областях 0...+5 градусов; днем +8...+13 градусов, на юге страны до +16 градусов.
Когда в Украину придет похолодание?
К слову, главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова объяснила, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание.
Минимальная температура может доходить до – 9... – 12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов.
По ее словам, похолодание стоит ожидать к концу второй декады декабря. Тогда ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.