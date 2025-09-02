Ждать ли похолодания уже с первой недели осени: прогноз синоптика
- В начале недели в некоторых областях Украины ожидаются небольшие грозовые дожди, которые впоследствии прекратятся, и с 3 сентября установится сухая погода.
- Температуры будут выше нормы на 3-5 градусов, с наибольшей жарой в южных и западных областях, где температура будет превышать 30 градусов.
- Температурный режим будет оставаться стабильным до конца недели, обеспечивая спокойную и теплую погоду благодаря антициклону.
В Украину пришла календарная осень. Однако последние вздохи лета все еще будут давать о себе знать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
Смотрите также Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз на месяц
Какой будет погода на этой неделе?
Так, лишь в некоторых областях в начале недели ожидают небольшие грозовые дожди. Однако постепенно осадки покинут страну и со среды, 3 сентября, установится преимущественно малооблачная и сухая погода.
Температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку,
– указывает Кибальчич.
Во вторник, 2 сентября, ночью отметки термометра опустятся +14...+19, днем будут колебаться в пределах +26...+31, в южных и восточных областях +29...+34.
В среду, 3 сентября, ночью будет несколько прохладнее – +10...+15, в северных регионах местами +6...+9. Днем же будет неизменная жара до +25...+30, в юго-западной части и на Закарпатье до +30...+33.
В четверг, 4 сентября, воздух ночью будет падать до +10...+15, в северных и восточных областях местами до +6...+11. Днем будет теплеть до +25...+30, на юге и западе страны +28...+33.
Подобный температурный режим останется неизменным вплоть до конца этой недели. По всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона.
Чего ждать от погоды в сентябре?
Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в эксклюзивном интервью 24 Каналу, сентябрь этого года ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.
В прошлом году в сентябре фиксировали рекордные температуры. Однако в этом году высокие показатели маловероятны, хотя начало месяца обещает быть жарким.
Балабух не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в сентябре-октябре – особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.