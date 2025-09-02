В Украину пришла календарная осень. Однако последние вздохи лета все еще будут давать о себе знать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз на месяц

Какой будет погода на этой неделе?

Так, лишь в некоторых областях в начале недели ожидают небольшие грозовые дожди. Однако постепенно осадки покинут страну и со среды, 3 сентября, установится преимущественно малооблачная и сухая погода.

Температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку,

– указывает Кибальчич.

Во вторник, 2 сентября, ночью отметки термометра опустятся +14...+19, днем будут колебаться в пределах +26...+31, в южных и восточных областях +29...+34.

В среду, 3 сентября, ночью будет несколько прохладнее – +10...+15, в северных регионах местами +6...+9. Днем же будет неизменная жара до +25...+30, в юго-западной части и на Закарпатье до +30...+33.

В четверг, 4 сентября, воздух ночью будет падать до +10...+15, в северных и восточных областях местами до +6...+11. Днем будет теплеть до +25...+30, на юге и западе страны +28...+33.

Подобный температурный режим останется неизменным вплоть до конца этой недели. По всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона.

Чего ждать от погоды в сентябре?