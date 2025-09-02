В Україну прийшла календарна осінь. Проте останні подихи літа все ще даватимуться взнаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода цього тижня?

Так, лише в деяких областях на початку тижня очікують невеликі грозові дощі. Однак поступово опади покинуть країну і з середи, 3 вересня, встановиться переважно малохмарна та суха погода.

Температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3 – 5 градусів з найбільш спекотною погодою у південних та західних областях України, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку,

– вказує Кібальчич.

У вівторок, 2 вересня, вночі позначки термометра опустяться +14…+19, вдень коливатимуться в межах +26…+31, у південних та східних областях +29…+34.

У середу, 3 вересня, вночі буде дещо прохолодніше – +10…+15, у північних регіонах місцями +6…+9. Вдень же буде незмінна спека до +25…+30, у південно-західній частині та на Закарпатті до +30…+33.

У четвер, 4 вересня, повітря вночі падатиме до +10…+15, у північних та східних областях місцями до +6…+11. Вдень теплішатиме до +25…+30, на півдні та заході країни +28…+33.

Подібний температурний режим лишиться незмінним аж до кінця цього тижня. По всій Україні триватиме період спокійної і теплої погоди під впливом антициклону.

Чого чекати від погоди в вересні?