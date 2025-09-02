Чи чекати похолодання вже з першого тижня осені: прогноз синоптика
- На початку тижня в деяких областях України очікують невеликі грозові дощі, які згодом припиняться, і з 3 вересня встановиться суха погода.
- Температури будуть вищими за норму на 3-5 градусів, з найбільшою спекою у південних та західних областях, де температура перевищуватиме 30 градусів.
- Температурний режим залишатиметься стабільним до кінця тижня, забезпечуючи спокійну та теплу погоду завдяки антициклону.
В Україну прийшла календарна осінь. Проте останні подихи літа все ще даватимуться взнаки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
Якою буде погода цього тижня?
Так, лише в деяких областях на початку тижня очікують невеликі грозові дощі. Однак поступово опади покинуть країну і з середи, 3 вересня, встановиться переважно малохмарна та суха погода.
Температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3 – 5 градусів з найбільш спекотною погодою у південних та західних областях України, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку,
– вказує Кібальчич.
У вівторок, 2 вересня, вночі позначки термометра опустяться +14…+19, вдень коливатимуться в межах +26…+31, у південних та східних областях +29…+34.
У середу, 3 вересня, вночі буде дещо прохолодніше – +10…+15, у північних регіонах місцями +6…+9. Вдень же буде незмінна спека до +25…+30, у південно-західній частині та на Закарпатті до +30…+33.
У четвер, 4 вересня, повітря вночі падатиме до +10…+15, у північних та східних областях місцями до +6…+11. Вдень теплішатиме до +25…+30, на півдні та заході країни +28…+33.
Подібний температурний режим лишиться незмінним аж до кінця цього тижня. По всій Україні триватиме період спокійної і теплої погоди під впливом антициклону.
Чого чекати від погоди в вересні?
Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, вересень цього року очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.
Минулоріч у вересні фіксували рекордні температури. Проте цьогоріч високі показники малоймовірні, хоча початок місяця обіцяє бути спекотним.
Балабух не відкидає, що перший сніг в Україні може випасти вже у вересні-жовтні – особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.