В ближайшие двое суток погоду будет определять молодой антициклон Ines. Раскинется практически на всю Европу, за исключением крайних северных территорий. В части областей Украины усилится жара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

В каких областях будет жара на выходных?

На выходных, 9 – 10 августа, в Украине из-за антициклона ожидается устойчивая и относительно спокойная погода. Температурные показатели будут комфортными, ветер слабым, а атмосферное давление повышенным.

Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем Юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы,

– отметил метеоролог.

Так, по прогнозу Кибальчича, в субботу на Закарпатье будет +28 – +32 градуса. Тем временем в южных регионах и Крыму сильная жара до +36 градусов.

В воскресенье, 10 августа, на Закарпатье уже +31 – +36, а в южной части Украины +29 – +34 градуса.

К слову, абсолютный максимум температуры воздуха в августе, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, достигает +35 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, Тернопольщине, Черниговщине и в большинстве центральных областей местами +40 – +42 градуса. В горных районах +27 – +29 градусов.