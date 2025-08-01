Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода в августе 2025 года в Украине?

По прогнозу синоптиков, в августе средняя месячная температура будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса. В частности, предполагается в пределах +20 – +26 градусов.

В принципе, это стандартно для августа и июля последних лет: они всегда самые жаркие,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, что в западных областях среднемесячная температура воздуха – +17 – +20 градусов. Это в пределах нормы, как раз-таки близко к ней.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 23 – 40 миллиметров. Представительница Укргидрометцентра отметила, что это меньше нормы, в частности, 64 – 73% от нее.

Однако в западных областях ожидается 60 – 77 миллиметров, что в пределах нормы.

Интересно, что абсолютный минимум температуры, который фиксировали в августе в Украине за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13, а в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами даже 0 – -2 градуса.

Представительница Укргидрометцентра ответила, возможны ли заморозки в августе этого года.

Теоретически, как видим, история и архивы такое иногда фиксировали. Однако пока предпосылок для таких погодных условий, по крайней мере в первой декаде августа, точно не ожидаем,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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К слову, абсолютный максимум в августе составляет 35 – 39,6 градусов. В южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 – +42, в горных районах +27 – +39.

Наталья Птуха также рассказала, что в ближайшие дни резкого изменения погоды в Украине не будет.

По обновленным прогнозом Укргидрометцентра, днем 2 августа на крайнем Западе, 3 августа на Закарпатье, Прикарпатье, Херсонщине, Запорожье и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью +11 – +18, днем +22 – +29 градусов. На Юге и Востоке ночью +16 – +23, днем 1 августа +27 – +32, 2 – 3 августа +30 – +34 градуса. В Карпатах ночью +7 – +13, днем +17 – +22 градуса.