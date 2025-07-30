Будут ли в южных областях долгожданные дожди – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Значительные дожди, грозы, град и шквалы: в каких областях будет непогода в ближайшие дни

Когда на Юге будут дожди?

Наталья Птуха констатировала, что, к сожалению, на Юге количество осадков практически ограничено. Добавила, возможно, 30 августа в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Однако немного и только локально, точечно.

Пока что по Югу эффективных таких осадков не предвидится. До 3 августа их пока не видно. Только достаточно локальные,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

К слову, по Юго-Востоку 30 июля еще остается сильная жара +35 – +38 градусов. Зато по Западу и Северу только +20 – +25 градусов, в условиях, что там больше облачности и преимущественно дожди.

"В дальнейшем такой режим будет сохраняться. После 2 августа на Юго-Восток местами снова может возвращаться сильная жара, но будет определенный перерыв на 2 дня, – чуть ниже +35 градусов", – отметила Наталья Птуха.