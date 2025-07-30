Чи будуть у південних областях довгоочікувані дощі – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Значні дощі, грози, град і шквали: в яких областях буде негода найближчими днями

Коли на Півдні будуть дощі?

Наталія Птуха констатувала, що, на жаль, на Півдні кількість опадів практично обмежена. Додала, можливо, 30 серпня в окремих районах пройдуть невеликі дощі. Однак небагато й тільки локально, точково.

Поки що по Півдню ефективних таких опадів не передбачається. До 3 серпня їх поки не видно. Лише досить локальні,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

До слова, по Південному Сході 30 липня ще залишається сильна спека +35 – +38 градусів. Натомість по Заходу й Півночі лише +20 – +25 градусів, за умов, що там більше хмарності й переважно дощі.

"Надалі такий режим буде зберігатися. Після 2 серпня на Південний Схід подекуди знову може повертатися сильна спека, але буде певна перерва на 2 дні, – трохи нижче за +35 градусів", – зазначила Наталія Птуха.