Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях будут дожди и грозы?

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни резкое изменение погоды не ожидается. Продолжатся колебания температуры.

Наталья Птуха рассказала, что 30 и 31 июля будет неустойчивая погода. Ее будет определять атмосферный фронт и поле пониженного давления.

В среду атмосферный фронт обусловит дожди разной интенсивности – небольшие на Западе и умеренные в большинстве областей, кроме Юго-Восточных.

Значительные дожди 30 июля ожидаем на Киевщине, Черниговщине, Черкасской и Кировоградской областях,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, на 30 июля в Украине, кроме Запада, крайнего Востока и Крыма, действует предупреждение. Ожидаются грозы.

Также в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами может быть град, шквалистое усиление ветром. Поэтому в среду этот атмосферный фронт несколько активизируется и, конечно, надо учитывать предупреждение,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что начиная с 31 июля атмосферный фронт будет не таки активный, терять силы и уже будет меньше осадков. Только на Северо-Востоке страны возможны небольшие локальные кратковременные дожди, местами грозы.

В большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков. Будет больше прояснений, повысится атмосферное давление и температурные показатели.

Синоптики прогнозируют, что со 2 августа в Украине будет удерживаться преимущественно слабо выраженное поле несколько повышенного атмосферного давления.

Поэтому в большинстве областей 2 – 3 августа без осадков. Только на Северо-Востоке, днем 3 августа в северных и восточных областях, местами также на Закарпатье и Прикарпатье могут быть локальные кратковременные дожди с грозами,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, ожидается, что месячное количество осадков в августе будет в пределах 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 73% от нее. Только в западных областях 60 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы (80 – 120%).

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в августе в Украине уже скоро читайте на 24 Канале.