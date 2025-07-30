Когда же прекратятся дожди – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Смотрите также Когда в Украине будет самая сильная жара: синоптики назвали дату
Когда прекратятся дожди?
По прогнозу синоптиков, 30 – 31 июля погода в Украине будет неустойчивой. В среду атмосферный фронт обусловит дожди различной интенсивности. В частности, небольшие на Западе, умеренные в большинстве областей, кроме Юго-Восточных.
Значительные дожди 30 июля ожидаем на Киевщине, Черниговщине, Черкасской и Кировоградщине,
– рассказала Наталья Птуха.
В то же время отметила, что дальше будет немного меняться синоптическая ситуация. Начиная с 31 июля этот атмосферный фронт уже будет не таки активный, терять силу. Поэтому ожидается меньше осадков.
Остаточные процессы разве что будут на Северо-Востоке в виде небольших локальных кратковременных дождей, отдельных гроз.
Однако в большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков, больше прояснений, повышается атмосферное давление и температурные показатели.
В большинстве областей без осадков 2 – 3 августа. Только на Северо-Востоке, днем 3 августа в северных и восточных областях, местами также на Закарпатье и Прикарпатье могут быть локальные кратковременные дожди с грозами,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Сухой погоды буквально по всей Украине синоптики пока не прогнозируют. Все равно в отдельных регионах возможны осадки.
Пока что так, кое-где осадки еще могут оставаться. Нет еще стабильного антициклона, чтобы влиял на нашу территорию,
– отметила Наталья Птуха.
Смотрите также Поваленные деревья, подтопления и обесточивание: сильная непогода накрыла часть регионов Украины
Обратите внимание! Полное интервью с представительницей Укргидрометцентра о погоде в августе, – будет ли аномальное тепло, или ждать много дождей, и возможно ли похолодание вплоть до заморозков, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.