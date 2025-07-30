Когда же прекратятся дожди – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда прекратятся дожди?

По прогнозу синоптиков, 30 – 31 июля погода в Украине будет неустойчивой. В среду атмосферный фронт обусловит дожди различной интенсивности. В частности, небольшие на Западе, умеренные в большинстве областей, кроме Юго-Восточных.

Значительные дожди 30 июля ожидаем на Киевщине, Черниговщине, Черкасской и Кировоградщине,

– рассказала Наталья Птуха.

В то же время отметила, что дальше будет немного меняться синоптическая ситуация. Начиная с 31 июля этот атмосферный фронт уже будет не таки активный, терять силу. Поэтому ожидается меньше осадков.

Остаточные процессы разве что будут на Северо-Востоке в виде небольших локальных кратковременных дождей, отдельных гроз.

Однако в большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков, больше прояснений, повышается атмосферное давление и температурные показатели.

В большинстве областей без осадков 2 – 3 августа. Только на Северо-Востоке, днем 3 августа в северных и восточных областях, местами также на Закарпатье и Прикарпатье могут быть локальные кратковременные дожди с грозами,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Сухой погоды буквально по всей Украине синоптики пока не прогнозируют. Все равно в отдельных регионах возможны осадки.

Пока что так, кое-где осадки еще могут оставаться. Нет еще стабильного антициклона, чтобы влиял на нашу территорию,

– отметила Наталья Птуха.

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Обратите внимание! Полное интервью с представительницей Укргидрометцентра о погоде в августе, – будет ли аномальное тепло, или ждать много дождей, и возможно ли похолодание вплоть до заморозков, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.