Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Кое-где град и шквалы, в ряде областей сильная жара до +38: прогноз погоды на 29 июля

Какие последствия непогоды?

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, что прошла Киевщиной в воскресенье, 27 июля.

В ОВА отмечают, что из-за ухудшения погодных условий вечером 28 июля фиксировали дополнительные обесточивания. В частности, наблюдалось немало случаев падения деревьев на линии электропередачи.

По состоянию на утро 29 июля удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов в области, однако без электроснабжения остаются все еще более 40 тысяч абонентов.

Согласно данным синоптиков, сегодня, 29 июля, ожидаются ливни и грозы.

Также сильный ливень прошел по территории Житомирщины. В ГСЧС указывают, что он вызвал подтопление дворов, подвалов и падение деревьев.

В нескольких домах в городе Звягель ликвидировали подтопления – там вода попала в жилые комнаты, а также в подвалы и дворы частных домов. В общем, как отмечают в ГСЧС, в течение суток откачали 490 кубометров воды.

В селе Турчинка Коростенского района дерево упало на территорию частного домохозяйства и заблокировало вход в жилой дом – спасатели освободили проход, использовав специнструменты.

В регионе частично отключен от электроснабжения 91 населенный пункт – специалисты проводят восстановительные работы.

Последствия непогоды на Житомирщине / Фото ГСЧС

В Ровненской области по состоянию на вечер 28 июля спасатели ГСЧС завершили откачку воды из 8 подтопленных частных домохозяйств в городе Ровно и Ровненском районе.

Так, именно интенсивные осадки привели к частичным подтоплениям в регионе. Пострадавших в результате непогоды не зафиксировано, а отключений электроснабжения не было.

Какого бедствия наделала непогода на Ровненщине / Фото ГСЧС

По состоянию на утро 29 июля в Винницкой области вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, о чем Суспильному сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Винницкой области Оксана Урбанская.

Там из-за ливней и ветра упали деревья, повреждено жилье, десятки населенных пунктов остаются без света.

Непогода в Винницкой области / Фото ГСЧС

Спасатели призвали жителей области быть осторожными во время ухудшения погодных условий. В частности, просят не оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач, а также избегать пребывания вблизи шатких конструкций.