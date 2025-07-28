Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 29 июля?

В Украине, кроме большинства районов Левобережья, дожди, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла; на остальной территории ночью от +18 до +23 градусов, днем +27 – +32, на юге и юго-востоке страны сильная жара от 35 до 38 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +28...+30;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +33...+35;
  • Николаев +35...+37;
  • Херсон +35...+37;
  • Симферополь +34...+36;
  • Кропивницкий +31...+33;
  • Черкассы +29...+31;
  • Чернигов +29...+31;
  • Сумы +30...+32;
  • Полтава +30...+32;
  • Днепр +30...+32;
  • Запорожье +34...+36;
  • Донецк +33...+35;
  • Луганск +31...+33;
  • Харьков +32...+34.


Погода на 29 июля / Инфографика Укргидрометцентра