Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка буде погода в Україні 29 липня?

В Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються значні дощі.

Вітер буде південно-східний, у західних областях північно-західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде від 14 до 19 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла; на решті території вночі від +18 до +23 градусів, вдень +27 – +32, на півдні та південному сході країни сильна спека від 35 до 38 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +28...+30;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +33...+35;
  • Миколаїв +35...+37;
  • Херсон +35...+37;
  • Сімферополь +34...+36;
  • Кропивницький +31...+33;
  • Черкаси +29...+31;
  • Чернігів +29...+31;
  • Суми +30...+32;
  • Полтава +30...+32;
  • Дніпро +30...+32;
  • Запоріжжя +34...+36;
  • Донецьк +33...+35;
  • Луганськ +31...+33;
  • Харків +32...+34.


Погода на 29 липня / Інфографіка Укргідрометцентру