Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка буде погода в Україні 29 липня?
В Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються значні дощі.
Вітер буде південно-східний, у західних областях північно-західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде від 14 до 19 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла; на решті території вночі від +18 до +23 градусів, вдень +27 – +32, на півдні та південному сході країни сильна спека від 35 до 38 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +28...+30;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +33...+35;
- Миколаїв +35...+37;
- Херсон +35...+37;
- Сімферополь +34...+36;
- Кропивницький +31...+33;
- Черкаси +29...+31;
- Чернігів +29...+31;
- Суми +30...+32;
- Полтава +30...+32;
- Дніпро +30...+32;
- Запоріжжя +34...+36;
- Донецьк +33...+35;
- Луганськ +31...+33;
- Харків +32...+34.
Погода на 29 липня / Інфографіка Укргідрометцентру