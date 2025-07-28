Про це інформує 24 Канал з посиланням на попередження Укргідрометцентру.

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Яка негода суне на Україну?

Український гідрометцентр попереджає про несприятливі погодні умови у вівторок, 29 липня. Грози накриють майже всю територію країни, крім більшості районів Лівобережжя. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують сильні дощі.

Удень у центральних, Одеській та Миколаївській областях можливий град і пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

У зв'язку із погіршенням погодних умов на території вищеперерахованих областей оголошено I (жовтий) рівень небезпечності. Синоптики наголошують, що погодні явища можуть спричинити ускладнення для роботи комунальних, енергетичних і будівельних підприємств, а також для руху транспорту.

Перший (жовтий) рівень небезпечності 29 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, з Європи в напрямку України насувається циклон Karlheinz. Він принесе із собою дощі з грозами, шквали та град. Унаслідок негоди в Київській області вже без електропостачання залишилися десятки тисяч абонентів.