Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що відомо про негоду в Київській області?

На території Київської області на 28 липня оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. У понеділок синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. У регіоні буде помірний дощ, але на деяких ділянках він може перерости в зливу. Також цього дня очікується гроза, а в окремих районах вдень пройде град та будуть шквали 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень прогріється до 27 – 32 градусів тепла, у столиці – +27…+29 градусів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– повідомили синоптики.

Під час грози рекомендується уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не варто паркувати поруч із ними авто.

До слова, значні дощі та грози 28 липня пройдуть у багатьох областях України, зокрема в західних регіонах та на Житомирщині та Вінниччині. Негода також накриє Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області. В окремих районах можливі град та сильний вітер.

З Європи до України поступово рухається циклон Karlheinz, який принесе дощі з грозами, сильні зливи, шквали та подекуди град. Фахівці кажуть, – таке явище характеризується тим, що зливи можуть бути як у нічні, так і денні години