Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Что известно о непогоде в Киевской области?

На территории Киевской области на 28 июля объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В понедельник синоптики прогнозируют облачно с прояснениями погоду. В регионе будет умеренный дождь, но на некоторых участках он может перерасти в ливень. Также в этот день ожидается гроза, а в отдельных районах днем пройдет град и будут шквалы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем прогреется до 27 – 32 градусов тепла, в столице – +27...+29 градусов.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– сообщили синоптики.

Во время грозы рекомендуется избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не стоит парковать рядом с ними авто.

К слову, значительные дожди и грозы 28 июля пройдут во многих областях Украины, в частности в западных регионах и на Житомирщине и Винницкой области. Непогода также накроет Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую области. В отдельных районах возможны град и сильный ветер.

Из Европы в Украину постепенно движется циклон Karlheinz, который принесет дожди с грозами, сильные ливни, шквалы и местами град. Специалисты говорят, – такое явление характеризуется тем, что ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы