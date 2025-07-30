Коли ж припиняться дощі – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли припиняться дощі?

За прогнозом синоптиків, 30 – 31 липня погода в Україні буде нестійкою. У середу атмосферний фронт зумовить дощі різної інтенсивності. Зокрема, невеликі на Заході, помірні в більшості областей, крім Південно-Східних.

Значні дощі 30 липня очікуємо на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині,

– розповіла Наталія Птуха.

Водночас зауважила, що далі буде трохи змінюватися синоптична ситуація. Починаючи з 31 липня цей атмосферний фронт вже буде не таки активний, втрачатиме силу. Тож очікується менше опадів.

Залишкові процеси хіба що будуть на Північному Сході у вигляді невеликих локальних короткочасних дощів, окремих гроз.

Однак у більшості областей вже переважатиме погода без опадів, більше прояснень, підвищується атмосферний тиск і температурні показники.

У більшості областей без опадів 2 – 3 серпня. Лише на Північному Сході, удень 3 серпня в північних і східних областях, подекуди також на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути локальні короткочасні дощі з грозами,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Сухої погоди буквально по всій Україні синоптики поки не прогнозують. Усе одно в окремих регіонах можливі опади.

Поки що так, подекуди опади ще можуть залишатися. Немає ще стабільного антициклону, щоб впливав на нашу територію,

– наголосила Наталія Птуха.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з представницею Укргідрометцентру про погоду у серпні, – чи буде аномальне тепло, чи чекати багато дощів, і чи можливе похолодання аж до заморозків, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.