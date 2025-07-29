Де і коли буде найспекотніше найближчими днями – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде найбільша спека?

Наталія Птуха розповіла, що різка зміна погоди найближчими днями не очікується. Водночас наголосила, що коливання температури продовжаться.

Поки що бачимо, що 30 липня в нас ще буде цей контраст. 31-го числа і початок серпня дещо буде вирівнюватися температурний фон, але не сильно,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, що ось такий характер розподілу температурного режиму по території України буде залишатися. Так, на Заході й Півночі дещо нижчі показники, а на Півдні та Сході – вищі, навіть до сильної спеки.

Цікаво, що найспекотнішим днем у найближчій синоптичній перспективі буде середа, 30 липня.

По Південному Сході 30 липня ще залишається сильна спека +35 – +38 градусів,

– розповіла Наталія Птуха.

Водночас наголосила, що на Заході й Півночі +20 – +25 градусів, за умов, що там більше хмарності й переважно дощі.

Надалі такий режим буде зберігатися. Після 2 серпня там знову може повертатися на Південній Схід подекуди сильна спека, але певна перерва на 2 дні, – трохи нижче за +35 градусів буде по Південному Сходу,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Щодо сильної спеки аж до +40 градусів, – таку високу температуру синоптики поки що не прогнозують.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду у серпні, зокрема, чи буде аномально теплим останній місяць літа, чи чекати багато дощів, і чи можливе похолодання аж до заморозків, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

До речі, абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса.

У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.